Денис Пушилин поблагодарил главу Харабовского края за помощь в восстановлении ДНР

Денис Пушилин выразил благодарность Михаилу Дегтяреву. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР поблагодарил губернатора Хабаровского края за помощь в восстановлении подшефного Дебальцево. Регион уже восстановил детский сад, библиотеку и центр детского творчества в городе.

— С губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым встретился в Дебальцево, которое восстанавливает этот шеф-регион. В прошлом году немало было сделано: капитально восстановили детский сад, центр детского творчества, библиотеку, поставили автобусы, коммунальную технику. Отремонтировано 15 автомобильных дорог и еще на восьми завершены работы уже в этом году, — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Сейчас специалисты региона-шефа ремонтируют школу и детский сад, а также организовывает отдых для детей.

— Выражаю свою признательность губернатору и жителям Хабаровского края за такое активное участие, за братское отношение, воплощенное в делах, — добавил Пушилин.

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