ВСУ выпустили 21 артиллерийский снаряд по Донецку за час

Боевики продолжают открывать огонь по мирным кварталам Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за час выпустили по Киевскому району Донецка 21 артиллерийский боеприпас калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 08:25 под огнем украинских боевиков оказался Киевский район Донецка. Обстрел возобновился в 08:30, 08:40 и 08:45, — отметили в ведомстве.

Военные эксперты СЦКК ДНР также зафиксировали два обстрела Киевского района после девяти утра. ВСУ выпустили по мирному кварталу еще семь артиллерийских снарядов. Всего за час украинские боевики выпустили по району 21 боеприпас калибром 155 мм.

Напомним, что за сутки ВСУ 52 раза открыли огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 210 различных боеприпасов. В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя Донецка и Старомлиновки.

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