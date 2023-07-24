Почти две тысячи жителей ДНР создали учетную запись в Госуслугах благодаря точкам регистрации в Республике

В ДНР около двух тысяч жителей создали учетную запись через точки регистрации в ЕСИА Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти две тысячи жителей Донецкой Народной Республики создали учетную запись в Госуслугах благодаря точкам регистрации. На данный момент на территории региона функционирует порядка двух десятков точек. Об этом в интервью ДАН сообщил исполняющий обязанности министра связи региона Денис Курашов.

- Начиная с октября 2022 года, в регионе стали внедрять точки регистрации граждан в ЕСИА, у нас 19 точек уже открыто, в том числе на базе Минсвязи, во всех МФЦ. Уже порядка 2 тыс. пользователей обратились для получения учетной записи, - сказал Курашов.

Напомним, что учетная запись на Госуслугах имеет три уровня регистрации. Упрощенная создается по имени, фамилии, почте и номеру телефона, стандартная — создается после ввода и проверки данных паспорта и СНИЛС, подтвержденная — активируется после полной проверки данных в МФЦ или через личный кабинет онлайн-банка.

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