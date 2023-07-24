За 12 часов ВСУ выпустили по Донецку 86 снарядов из артиллерии и РЗСО

Донецк 23 раза подвергался обстрелам со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 72 снаряда калибром 155 мм и 14 ракет из ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За период с 9:00 до 21:00 24 июля, по информации СЦКК ДНР, город Донецк 23 раза подвергался обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 72 снаряда калибром 155 мм и 14 ракет из РСЗО, - написал мэр города в телеграм-канале.

Он добавил, что получили ранения трое мирных граждан. В Петровском районе - водитель маршрутного такси 1963 года рождения. В Куйбышевском районе - женщина 1976 года рождения и женщина 1942 года рождения подорвалась на мине «Лепесток».

Кроме того, в Кировском районе получили повреждения частные жилые дома, а в Куйбышевском районе пострадали производственные и складские помещения, два грузовых автомобиля.

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