В Мариуполе привели к общероссийскими показателям первое отделение МФЦ

Помощь в выполнении необходимых работ МФЦ оказала Тульская область. Фото: ДАН

В Мариуполе завершено приведение к общероссийским стандартам первого отделения многофункционального центра. Помощь в оказании данных работ оказала Тульская область. Данный офис посетил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Владимир Зверков. Он сообщил, что сотрудники этого отделения за время работы центра приняли около 35 тысяч заявлений и оказали около 13 тысяч услуг.

- Сотрудниками данного отделения за время работы центра принято около 35 тыс. заявлений и оказано около 13 тыс. услуг. За один рабочий день сотрудники мариупольского МФЦ обрабатывают в среднем более 400 заявлений, - рассказал Владимир Зверков.

Он добавил, что многофункциональный центр оснащен 12 окнами приема, который рассчитан на прием более 50 тысяч заявителей. Мариупольцы могут получить 36 государственных услуг. Сейчас доступность услуг в МФЦ составляет порядка 26%. Когда к сентябрю 2023 года откроют два дополнительных отделений в Мариуполе доступность составит 100%.

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