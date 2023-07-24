Московская область восстанавливает здание архивного отдела городской администрации Мариуполя

Специалисты из Московской области восстанавливают архивный отдел городской администрации в Мариуполе. Фото: ТГ/Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун проверил восстановление зданий, где будет размещаться архивный отдел городской администрации. Ремонтом занимается строительная организация «Альпспецгильдия» из Московской области. По словам главы города, с октября прошлого года на объекте выполнено порядка 45% необходимых работ.

- В целом, с октября прошлого года на объекте выполнено порядка 45% необходимых работ. Заменены кровля и плиты перекрытия, поврежденные прямыми попаданиями. Стены усиливаются металлоконструкциями, после этого начнутся фасадные работы. Параллельно строители выполняют стяжку пола, ведут внутреннюю отделку, прокладывают электро- и сантехнические коммуникации, обновляют систему отопления, - написал глава города в телеграм-канале.

Олег Моргун добавил, что каждый день на объект выходят порядка 40 профессиональных строителей, которые смогут закончить восстановительные работы в назначенные сроки, и скоро архивный отдел переедет в новые помещения.

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