Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела ВСУ ранения получили четыре человека в Донецке

Врио Главы ДНР заявил, что в Донецке ранены четыре человека Фото: Олег Укладов

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили четыре человека в Куйбышевском и Петровском районах Донецка.

- Среди раненых – женщина 1942 года рождения, она подорвалась на запрещенной противопехотной фугасной мине «Лепесток». Прошу жителей региона сохранять осторожность и помнить об опасных минах, разбросанных противником, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что на протяжении дня были повреждены девять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, семь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больница и детский сад в Макеевке. Украинские боевики выпустили 148 боеприпасов из реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Донецка: В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе ранена женщина

Пострадавшая доставлена в городскую больницу №17 (подробнее)