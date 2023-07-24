Мэр Мариуполя осмотрел площадь, где будет открыт памятник Архипу Куинджи. Фото: ТГ/Моргун

Строители из Санкт-Петербурга завершают капремонт прилегающей территории у памятника Архипу Куинджи в Мариуполе. Сейчас специалисты заменяют покрытия пешеходных дорожек и занимаются благоустройством зеленой зоны с монтажом системы капельного орошения. Об этом сообщает глава города Олег Моргун.

- Площадка у памятника выложена плиткой, проведена направленная подсветка, идет замена покрытия пешеходных дорожек и благоустройство зеленой зоны с монтажом системы капельного орошения. Работы вышли на финишную прямую, - пишет мэр Мариуполя в телеграм-канале.

Он добавил, что в скоро будет известна дата торжественного открытия памятника. Кроме того, запустят в работу обновленный фонтан с музыкальной подсветкой у здания бывшего «Азовгипромез».

Напомним, что мэр Мариуполя Олег Моргун проверил ход восстановления трех пятиэтажных домов в Приморском районе. Об этом главу города на недавнем личном приеме попросили жильцы.

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