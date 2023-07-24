Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 июля 2023 13:18

За сутки российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Украинская сторона потеряла до 160 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 160 человек личного состава. Об этом в понедельник 24 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Клещеевка ДНР, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, потери украинской армии составили один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «FH-70» производства Великобритании, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка российские войска уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Также поражен узел связи в районе населенного пункта Дзержинск.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экипаж российского танка уничтожил скопления ВСУ на Авдеевском направлении

С помощью аэроразведки было обнаружено скопление личного состава и автомобильной техники противника (подробнее)