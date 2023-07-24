За сутки российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 160 человек личного состава. Об этом в понедельник 24 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Клещеевка ДНР, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, потери украинской армии составили один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «FH-70» производства Великобритании, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка российские войска уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Также поражен узел связи в районе населенного пункта Дзержинск.

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