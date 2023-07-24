Камчатка восстанавит учебный комплекс в Светлодарске к 1 сентября

К началу учебного года на объекте завершат работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камчатский край продолжает восстанавливать учебно-воспитательный комплекс в Светлодарске. Специалисты уже приступили к наружным и внутренним отделочным работам. Об этом рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

— Камчатский край продолжает восстановление социальных учреждений на подшефных территориях. Ремонтные работы ведутся в МБОУ «Светлодарский учебно-воспитательный комплекс администрации города Дебальцево». Сейчас идут отделочные работы. Строители занимаются фасадом и внутренней отделкой помещений. Уже видны изменения: преобразился спортивный зал, учебные классы, рекреации, — отметила министр.

Колударова подчеркнула, что педагогический коллектив, сотрудники и ученики комплекса придут в обновленную школу уже 1 сентября.

— Педагоги активно готовятся к предстоящему учебному году. В том числе и при помощи камчатских коллег, проходят курсы, готовят новые рабочие программы, — добавила глава Минобрнауки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

98 школьников из ДНР отправились на «Университетские смены» во Владимир

Школьники будут осваивать образовательную программу в течение 10 дней (подробнее)