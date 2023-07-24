Свыше двух тысяч гектаров полей разминировали в ДНР

Саперы очистили от мин и неразорвавшихся снарядов свыше двух тысяч гектаров сельхозполей. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике разминировали порядка 2,7 тысяч гектаров полей от взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

— Земельные участки расположены на территории, административно относящейся к Мариуполю, Докучаевску, а также к Володарскому, Першотравневому, Тельмановскому и Шахтерскому районам, — отметили в ведомстве.

Напомним, что посевная технических культур — подсолнечника, сои, горчицы и льна — в регионе завершена более чем на 90%.В Першотравневом и Шахтерском районах аграрии перевыполнили посевной план на 79% и 16% соответственно.

В регионе также увеличилось производство крупного рогатого скота (на убой) на 81% по сравнению с прошлым годом. В министерстве подчеркнули, что такой рост связан с вхождением в правовое поле Донецкой Народной Республики предприятий с освобожденных территорий.

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