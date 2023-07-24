В Мариуполе распределят гумпомощь от Сергиева Посада и общества ветеранов «Боевое братство»

Гуманитарную помощь распределят по поселкам, коммунальным предприятиям и школам в ближайшее время. Фото: ДАН

Администрация Мариуполя распределит гуманитарную помощь от Сергиева-Посада и всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Инструменты передадут коммунальным предприятиям, стройбригадам и школам для уроков труда. Об этом рассказал глава приморского города Олег Моргун.

— Недавно в наш город прибыли 4 фуры с гуманитарным грузом. В него вошли кусачки, плоскогубцы, гаечные ключи, отвертки, пилы, гвоздодеры и многое другое – всего 130 наименований или более 20 тысяч единиц инструмента, — отметил мэр. — Определили необходимое количество по каждому предприятию с учетом текущей работы и среднесрочной перспективы. Также обязательно передадим инструменты в присоединенные поселки. Часть – распределим среди школ для проведения уроков труда.

Напомним, что в Мариуполе продолжается монтаж новых опор освещения. Сейчас работы ведутся на проспекте Строителей.

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