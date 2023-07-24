Денис Пушилин поручил МВД разъяснить процедуру получения вида на жительство в ДНР

На вопросы об оформлении ВНЖ ответят сотрудники МВД ДНР. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил министерству внутренних дел Донецкой Народной Республики разъяснить процедуру получения вида на жительство. Ведомство усилит информирования через СМИ. Об этом Денис Пушилин рассказал по итогам еженедельного оперативного совещания.

— Анализ показал низкую информированность населения в вопросах оформления вида на жительство в Республике. Люди интересуются, куда обращаться, по какой очереди — электронной или живой — будут приниматься документы, на какой срок оформляются. МВД ДНР через СМИ в течение недели необходимо усилить информирование населения в вопросах выдачи вида на жительство, — отметили глава региона.

Пушилин добавил, что в Республике продолжатся проверки технического и санитарного состояния пассажирского транспорта.

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