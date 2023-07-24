С 1 сентября вузы ДНР продолжат работу в дистанционном формате

Вузы ДНР продолжают работу в дистанционном режиме. Фото: пресс-служба ДонГУ

Высшие учебные заведения Донецкой Народной Республики продолжат работу в дистанционном формате с 1 сентября. Вузы в Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областях будут работать очно. Об этом сообщил глава министерства образования и науки России Валерий Фальков.

— Первого сентября мы планируем начать обучение во всех без исключения вузах. Везде планируем мы начать очно, за исключением Донецкой Народной Республики, я думаю, что там что-то вряд ли изменится, по понятным причинам там удаленное обучение будет, — отметил глава министерства на профильном заседании Государственной Думы.

Напомним, что в Республике продолжается вступительная кампания в вузы и учреждения СПО. Документы учебные заведения принимают с 20 июня. Абитуриенты могут подать документы в университеты Донецка, Макеевки, Горловки и Мариуполя.

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