98 школьников из ДНР отправились на «Университетские смены» во Владимир

«Университетские смены» проходят в ВлГУ второй год подряд. Фото: Авдеев/ТГ

98 школьников из Шахтерска, Докучаевска, Кировского, Ждановки и Макеевки принимают участие в «Университетских сменах». Их для детей из Донецкой Народной Республики организовал Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Об этом рассказала глава министерства образования и науки Республики Ольга Колударова.

— В течение 10 дней они будут осваивать образовательную программу, в рамках которой познакомятся с вузом, преподавателями и студентами, пройдут тестирование по профориентации, посетят мастер-классы, поучаствуют в экономических играх и познавательных викторинах. Желаю ребятам успешно освоить программу, хорошо отдохнуть и приобрести новых друзей! — отметила министр.

Ольга Колударова подчеркнула, что школьники познакомятся с историей Владимирского края, побывают с экскурсией в Суздале и Муроме.

Напомним, что ранее около 100 ребят из ДНР приняли участие в «Университетских сменах» в Грозненском университете.

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