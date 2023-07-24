Энергетики запитали 159 освобожденных населенных пунктов ДНР

Работы продолжаются по всей Республике. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Энергетики Донецкой Народной Республики восстановили энергоснабжение 159 городов и сел региона, которые находятся на освобожденной территории. В Мариуполе запитаны 425 объектов социальной инфраструктуры, более 22 тысяч жилых частных и многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Республики.

— В Волновахе и Волновахском районе запитано 76 объектов социальной инфраструктуры, 7953 жилых дома. На севере Республики – 21 объект инфраструктуры, 1378 бытовых потребителей, — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что специалисты восстановили более 2646 км линий электропредачи разного класса напряжения.

Напомним, что к утру 24 июня в регионе остались без электроснабжения свыше семи тысяч бытовых абонентов, 95 трансформаторных подстанций. Энергетики уже начали восстановление поврежденных линий электропередачи и других объектов.

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