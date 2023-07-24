Без электроснабжения в ДНР остались свыше семи тысяч абонентов

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в регионе. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Свыше семи тысяч бытовых абонентов Донецкой Народной Республики остались без электроснабжения 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Республики.

— По состоянию на 7:00 24 июля на территории Донецкой Народной Республики обесточено 95 трансформаторных подстанций, 7176 бытовых абонентов, — отметили в министерстве.

Напомним, что 23 июля жители Республики стали свидетелями сильного дождя. В связи с погодными условиями в Макеевке временно приостановили движение троллейбусов. После стабилизации погодных условий движение транспорта возобновилось.

В ближайшие два дня июль будет радовать дончан и жителей региона теплой погодой без осадков. Воздух прогреется до +25 градусов. Всю неделю в регионе будет теплая и солнечная погода, за исключением пятницы. Под конец рабочей недели в Донецкой Народной Республике может снова пойти дождь.

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