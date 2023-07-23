Российские благотворители передали в детский лагерь в Мелекино глобус, игры и тонну сладостей

Благотворители передали в детский лагерь глобус, игры и тонну сладостей. Фото: Ассамблея народов России

Ассамблея народов России и благотворительный фонд им. Подольских курсантов передали гуманитарную помощь в оздоровительный лагерь «Русалочка» в Мелекино, что под Мариуполем. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Ассамблеи.

- Благотворительный фонд имени Подольских курсантов во главе с Вячеславом Фетисовым совместно с Ассамблеей народов России собрал и направил ребятам все необходимое: одежду, продукты, игры, книги, гигиенические и санитарные принадлежности, постельное белье. Среди подарков, пожалуй, главный - первый глобус с новыми с субъектами России, - говорится в сообщении Ассамблеи.

«Русалочка» - место отдыха для детей из неблагополучных семей, сирот и детей-инвалидов. Тонну печенья и конфет ребятам привезла руководитель Ассамблеи народов России в ДНР Виктория Романюк.

Ранее в Республике по поручению Президента Владимира Путина было создано региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Сама Ассамблея народов России создана в 1998 году для защиты этнических прав человека и национальностей. Девизом Ассамблеи является «Дружба народов - единство России».

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