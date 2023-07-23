Пользоваться телефоном станет еще проще Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Республиканский оператор связи «Феникс» начал разработку концепции мобильного приложения для своих абонентов. Об этом ДАН сообщил и. о. министра связи ДНР Денис Курашов.

- Для удобства абонентов оператор сотовой связи «Феникс» уже занимается проработкой концепции мобильного приложения. Отслеживание баланса, смена тарифного плана, получение актуальной информации от оператора должны выполняться максимум парой нажатий кнопок на экране телефона. Пополнять счет тоже проще и быстрее из приложения оператора, без поиска нужного меню на сайте или покупки «пополняшки» в центре обслуживания, - сказал Денис Курашов.

Он добавил, что в приложении можно будет оставить отзыв о качестве предоставляемых услуг. Например, измерить параметры связи в конкретной местности и направить данные оператору. Это упростит и идентификацию абонентов, которая началась этим летом.

- Одна из задач - предусмотреть в рамках правового поля возможность подтвердить свои данные, в том числе в мобильном приложении - это удобно, - подчеркнул руководитель министерства связи.

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