В Макеевке поселке Лесной при обстреле ВФУ погиб мирный житель

В Макеевке в поселке Лесной при обстреле ВФУ погиб мирный житель. Фото: Архив «КП»

В воскресенье, 23 июля, украинские боевики обстреляли поселок Лесной в Кировском районе Макеевки, погиб мирный житель.

Об этом сегодня сообщил глава администрации города Макеевка Владислав Ключаров.

- Поселок Лесной Кировского района подвергся обстрелу со стороны Вооруженных формирований Украины. В результате обстрела погиб мужчина 1954 года рождения, - написал в своем телеграм-канале Владислав Ключаров.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), враг с 16:45 до 17:35 нанес по Макеевке около шести ударов из артиллерийских орудий образца НАТО. Под обстрелы попали Кировский и Червоногвардейский районы города.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 175 снарядов и ракет.

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