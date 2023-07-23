В ДНР в июле откроются два МФЦ, еще 15 – в августе

Многофункциональные центры готовят к открытию. Фото: Московский штаб по восстановлению Донецка

В Донецкой Народной Республике в июле откроются два отделения МФЦ, еще 15 – в августе. Об этом сообщил руководитель Минэкономразвития ДНР Владимир Зверков.

Он отметил важность открытия новых отделений МФЦ в максимально сжатые сроки.

- Это тем более важно в период, когда в Республике после получения жителями гражданства Российской Федерации необходимо обеспечить граждан такими документами как СНИЛС, ОМС, ИНН. Данные услуги занимают лидирующее положение среди всех услуг, оказываемых в МФЦ, - сообщил Владимир Зверков.

Во время совещания под руководством Министра экономического развития РФ Максима Решетникова озвучено, что до конца этого года количество офисов «Мои документы» в новых регионах увеличится с 64 до 90, а количество федеральных госуслуг вырастет в полтора раза с нынешних 39 до 51 и достигнет стандартного количества, доступного в любом регионе страны.

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