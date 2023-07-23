Иркутск передаст Донецкому институту железнодорожного транспорта оргтехнику и лабораторное оборудование

Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова сообщила, что сотрудники Иркутского государственного университета путей сообщения подготовили для Донецкого института железнодорожного транспорта гуманитарную помощь в виде различной оргтехники для учебы.
- В донецкий вуз отправят моноблоки, сервер, коммутационное оборудование, оргтехнику и лабораторное оборудование. Сотрудникам института также предоставят доступ к разработанным в ИрГУПС информационным системам, - рассказала руководитель Министерства образования и науки Республики.
Ольга Колударова также отметила, что доставку груза обеспечивает фонд сенатора Андрея Чернышева «Сибирский характер».
Донецкий институт железнодорожного транспорта создан в 1967 году. За свою историю вуз подготовил десятки тысяч специалистов в сфере ж.-д. транспорта. Сейчас в его структуре два факультета и семь кафедр.
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