В ДНР на автодорогах отмечено улучшение сотовой связи

Дозвониться стало проще Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Мобильная связь улучшилась на участках автодорог в сторону Шахтерска, Волновахи и Мариуполя. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на и. о. министра связи ДНР Дениса Курашова.

- По ряду дорог, где Республиканский оператор связи установил базовые станции, уже есть улучшения: в сторону Шахтерска, там — существенные изменения, то же самое в направлении Волновахи и Мариуполя, — рассказал Денис Курашов.

Он подчеркнул, что качественную связь будут стремиться обеспечить на всех основных участках автодорог. Для этого специалистам республиканского оператора связи, который работает под брендом «Феникс», и крымской компании «Миранда-медиа» рекомендовано устанавливать базовые станции, учитывая и эту задачу.

Ранее сообщалось, что «Феникс» и «Миранда-медиа» установили в Донецкой Народной Республике с начала этого года порядка 300 базовых станций.

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