В ДНР активно возьмутся за оснащение школ искусств, музеев и ДК

На базе музеев открываются уникальные детские центры. Фото: Макеевский художественно-краеведческий музей

Порядка 170 миллионов рублей будет направлено на оснащение почти 40 учреждений культуры в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

Отмечается, что программой социально-экономического развития на этот год в регионе предусмотрено оснащение оборудованием 13 детских школ искусств, на что пойдет более 152 миллиона рублей, 23 региональных и муниципальных музеев — почти 7 миллионов рублей, материально-техническое оснащение трех ДК — 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о ремонтах, которые в этом году охватят в новых регионах 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры. В Донбассе также планируют увеличить количество кинотеатров.

В начале июня вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с прошлого года восстановлено 76 учреждений культуры.

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