В ДНР назовут дату, когда наборы для первоклассников поступят в школы

Ребята с радостью ждут подарков и хотят учиться. Фото: «Единая Россия»

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики озвучит дату, когда наборы для первоклассников поступят в школы. Ожидается, что их начнут выдавать с середины августа.

- В школах, в которые пойдут дети, родителей обязательно проинформируют, когда собранные с душой наборы лучше получить. В школах тыловых районов вручать наборы первоклашкам будут старшеклассники - участники Движения Первых, - сообщили организаторы акции.

Российское движение детей и молодежи образовано распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве. Делегаты утвердили 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников - «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

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