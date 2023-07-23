В ДНР всем первоклассникам выдадут школьные наборы

Организаторы подготовили 13 148 наборов первоклассников для детей ДНР. Фото: Движение Первых

В этом году в первый класс в Донецкой Народной Республике пойдут 13 148 детей. Родителям будущих первоклассников можно не беспокоиться о покупке школьных принадлежностей. Ребятам школьные наборы выдадут. Об этом «КП» сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.

В каждом наборе - рюкзак, дневник, набор тетрадей с обложками, пенал с наполнением, канцелярский набор, набор для творчества, блокнот-планнер, мешок для сменной обуви, сувениры и подарки от партнеров, графическая новелла «Герой СВО».

Инициаторы сбора «Школьного набора для первоклассника» - Движение Первых, Министерство просвещения России, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), при участии Народного фронта, автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание». Каждое ведомство и организация-партнер внесли свой вклад в составление школьного набора, который сделает комфортным процесс обучения и облегчит первые шаги на пути к знаниям. Как нас заверили в Движении Первых, родителям для будущих школьников не нужно ничего покупать и ни на что сдавать деньги.

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