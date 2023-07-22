Украинские войска за день выпустили по Донецку более 100 снарядов НАТО и 8 ракет из РСЗО

Город был обстрелян из натовских гаубиц и реактивных систем залпового огня
Фото: Иван ЖИЛЯК
За прошедший день, 22 июля, территория Донецка 33 раза подверглась обстрелам ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что под прицельным огнем украинских войск оказались четыре района города, которые были обстреляны из натовских гаубиц и реактивных систем залпового огня.
- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 106 снарядов калибром 155 мм и 8 ракет из РСЗО, - проинформировал Кулемзин.
Сообщается также, что в результате обстрелов в Кировском районе Донецка погибла женщина 1972 года рождения, а в Киевском - ранены женщины 1936 и 1958 годов рождения.
Кроме того, в Киевском районе повреждены частные жилые дома по улице Крупской, Сорочинской, Польской и многоквартирные - по улице Чапаева. В Кировском районе пострадало частное домовладение по улице Махарадзе. Тем временем в Петровском районе поврежден многоквартирный дом по улице Архитекторов.
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