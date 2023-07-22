Пушилин вручил награду Исаеву во время его рабочего визита в Донецк. Фото: ТГ Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил орден Дружбы заместителю руководителя Федерального казначейства Эли Исаеву. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил представителя казначейской службы за внимательное отношение к региону в переходный период, а также всестороннюю поддержку в развитии территориального управления Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике.

- Трудно переоценить важность того, что в постоянном взаимодействии все вопросы кассового исполнения республиканского бюджета решаются своевременно и находятся на постоянном контроле. Будь это выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, либо оплата контрактов, либо оплата коммунальных услуг нашими бюджетными учреждениями, - отметил Пушилин.

Сообщается также, что во время встречи в Донецке Денис Пушилин обсудил с Эли Исаевым тему финансовой дисциплины и контроля в финансово-бюджетной сфере в ДНР.

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