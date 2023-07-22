Около 300 базовых станций установили операторы связи в ДНР в 2023 году

Сейчас в регионе работают около 1800 базовых станций, а до весны 2024 года запланировано дополнительно установить еще более 1200 вышек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Республиканский оператор связи «Феникс» и крымский оператор «Миранда-медиа» установили около 300 базовых станций в ДНР в текущем году. Об этом сообщил ДАН глава Министерства связи Республики Денис Курашов.

Он отметил, что сейчас в регионе работают около 1800 базовых станций, а до весны 2024 года запланировано дополнительно установить еще более 1200 вышек.

- В процентном соотношении к следующему марту мы увеличим число базовых станций на 70%. Из этого проекта у нас «Феникс» уже установил 253 базовых станции, «Миранда-медиа» - около 50, - заявил руководитель ведомства.

По словам Курашова, станции устанавливают в населенных пунктах и у автомобильных дорог. Всего к весне следующего года операторы связи планируют ввести в работу по 606 базовых станций каждый.

Сообщается также, что установкой нового оборудования в Республике занимается компания «К-Телеком». Этот оператор намерен зайти на рынок связи региона в нынешнем году.

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