Пушилин рассказал про ход восстановления многоквартирных домов, поврежденных в Макеевке обстрелом ВСУ 4 июля

Главная задача сейчас - закрыть тепловой контур и восстановить крыши в пострадавших домах. Фото: СЦКК ДНР

В Макеевке продолжают закрывать тепловой контур в многоквартирных жилых домах, поврежденных в результате обстрела ВСУ 4 июля. На помощь местным рабочим пришли бригады из других городов и районов Республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Согласно моему поручению, главы администраций городов Харцызска, Докучаевска, Ждановки, Енакиево, Донецка, Иловайска и Тореза, а также Тельмановского района направили рабочие бригады для закрытия теплового контура домов, получивших разрушения, - заявил он.

По словам Пушилина, за четыре рабочих дня совместно с рабочими из Макеевки были отремонтированы кровли на 31 доме в Кировском районе города.

- Поблагодарил всех причастных за слаженную работу, - написал лидер ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин поручил составить план восстановления Макеевки после ракетного удара ВСУ 4 июля 2023 года. В городе-спутнике Донецка пострадали более трехсот домов и учреждений.

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