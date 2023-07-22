Мэр Кулемзин: В Донецке при обстреле микрорайона шахты имени Абакумова была смертельно ранена женщина

Из-за украинских обстрелов продолжают гибнуть мирные жители города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мирная жительница получила смертельные ранения при обстреле ВСУ Кировского района Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что трагедия произошла в микрорайоне шахты имени Абакумова. На момент обстрела мирная жительница находилась в сквере.

- Из-за агрессии украинских нацистов продолжают гибнуть мирные жители нашего города. В Кировском районе в результате обстрела микрорайона шахты имени Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 года рождения, - проинформировал Кулемзин.

Тем временем в СЦКК ДНР сообщили о раненых в Донецке и Макеевке в результате обстрелов ВСУ 22 июля. Так, уточняется, что в Киевском районе по улице Польской были ранены женщины 1958 и 1936 годов рождения. В Макеевке ранен мужчина 1974 года рождения. Инцидент зафиксирован по улице Титова в Червоногвардейском районе.

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