Пушилин снял с должности мэра Снежного после рабочей поездки в город

В Республике произошли новые кадровые изменения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР сняли с занимаемой должности руководителя администрации города Снежное Александра Скворцова. Соответствующий указ подписал сегодня врио Главы Республики Денис Пушилин.

Следующими своими указами он также освободил от должности мэра Кировского Сергея Ермакова и назначил его главой администрации Снежного с 23 июля. Все три документа были подписаны и уже вступили в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что Денис Пушилин признал неудовлетворительной работу властей в Снежном. Общение с жителями микрорайона Черемушки и поселка Степное в Снежном подтвердило бездействие местной администрации. Об этом глава региона сообщил по итогам поездки в город. Руководитель Республики пообещал сделать необходимые выводы, в том числе относительно кадровых изменений.

- По Снежному вывод однозначный: местная администрация работает плохо, на данный момент признаю ее работу неудовлетворительной, - заявил врио Главы ДНР.

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