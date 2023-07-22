Организации будут оказывать всестороннее содействие Фото: Иван МАКЕЕВ

Местные отделения Всероссийского общества инвалидов откроют в восьми городах ДНР в рамках проекта «Единой России». Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин по итогам совещания с главами городов и районов.

- В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Единая страна - доступная среда» и в соответствии с постановлением Центрального правления Всероссийского общества инвалидов принято решение об открытии Донецкой региональной организации Всероссийского общества инвалидов и восьми местных отделений в городах Республики: Донецке, Харцызске, Макеевке, Горловке, Мариуполе, Торезе, Шахтерске, Енакиево, - проинформировал он.

Пушилин добавил, что главам местных администраций необходимо оказывать этой организации всяческое содействие.

Напомним, ранее сообщалось, что Всероссийское общество инвалидов открыло свое региональное отделение в ДНР. Его возглавил депутат Народного Совета Республики, председатель правления организации «Новая жизнь» Ярослав Лисобей.

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