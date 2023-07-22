В Мариуполе ведется монтаж новых опор освещения

Электрики налаживают наружное освещение. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе устанавливают новые опоры освещения. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что на сегодняшний день работы ведутся на проспекте Строителей.

- По проспекту Строителей ведется монтаж новых опор освещения. Ранее здесь выполнили капитальный ремонт проезжей части, - заявили в мэрии.

Напомним, что в Мариуполе полным ходом ведется капитальный ремонт дорог. В текущем году в городе планируют восстановить 70 километров дорожного полотна, из которых только в Жовтневом и Приморском районах уже отремонтированы 46,5 километров дороги. Работы в этих районах ведет ООО «БКД-Строй».

- Рабочие полностью меняют асфальт, устанавливают новые бордюрные ограждения, обустраивают пешеходные переходы и тротуары. Параллельно электрики налаживают наружное освещение, - рассказали в мэрии.

Тем временем в МУП АГМ «Мариупольавтодор» заявили, что первый этап восстановления дорог должен быть завершен к 20 августа, а все работы по графику выполнены до конца 2023 года.

Также во всех районах города автодорожники продолжают ямочный ремонт.

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