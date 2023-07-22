В ДНР продолжают ремонт 120-километровой автодороги от Амвросиевки до Мариуполя

Сегодня значимость этой трассы возрастает из-за организации движения транспортных потоков в Крым. Фото: Администрация города Мариуполя

В ДНР продолжают вести ремонт 120-километровой автодороги от Амвросиевки до Мариуполя. На сегодняшний день дорожники уложили более 300 тысяч тонн асфальта. Ход восстановительных работ проверил глава Министерства транспорта Республики Владимир Тужилин.

Он отметил, что значение этой республиканской трассы очень возросло.

- Сегодня значимость этой трассы возрастает, поскольку данное направление играет важную роль в системе распределения транспортных потоков к пунктам пропуска на админгранице с Ростовской областью и является альтернативным маршрутом в системе организации движения транспортных потоков, следующих по территории Республики сухопутным коридором в крымском направлении, - заявил министр.

Сообщается также, что ремонтируемая дорога соединяет населенные пункты Амвросиевского, Старобешевского, Тельмановского и Новоазовского районов Республики. Здесь силами сотрудников «Автодора» планируют восстановить ряд участков общей протяженностью более 120 километров.

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