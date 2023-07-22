В Донецке прямым попаданием снаряда ВСУ разрушен один из жилых домов

В Донбассе не прекращаются массированные обстрелы со стороны ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке в результате прямого попадания снаряда ВСУ был разрушен один из частных жилых домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что под удар украинской артиллерии попал частный сектор в Киевском районе.

- В результате обстрела украинскими фашистами и иностранными наемниками Киевского района зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора по улице Крупской, домостроение полностью разрушено, - проинформировал мэр.

Тем временем под обстрел ВСУ попал и самый западный Петровский район Донецка. Там пострадал один из многоквартирных домов.

- В Петровском районе в многоквартирном жилом доме по улице Архитекторов повреждено остекление, - написал Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Кировском районе Донецка, была ранена женщина. Инцидент зафиксирован по улице Бойченко.

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