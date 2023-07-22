Петербург выделил два крана-манипулятора для вывоза стройматериалов на объекты восстановления в Мариуполе

В Мариуполе держат на контроле вопрос с развозом строительных материалов на объекты восстановления. Фото: ТГ/Иващенко

Санкт-Петербург помог мариупольцам с вывозом строительных материалов на объекты восстановления. Для этого город-побратим выделил два крана-манипулятора, которые ускорят работу на местных стройплощадках. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Мариуполя Олег Моргун.

Он уточнил, что в пятницу на совещании с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений городской администрации рассмотрел вопросы, которые держит у себя на усиленном контроле. Среди них и своевременный вывоз стройматериалов на объекты восстановления в городе.

- Санкт-Петербург выделил два манипулятора, дополнительные машины помогут ускорить работу, - заявил Моргун.

Мэр также добавил, что в городе продолжают работу с жителями по заключению договоров на оплату коммунальных услуг и определяют количество койко-мест для будущего расселения мариупольцев по объектам маневренного фонда.

Напомним, ранее сообщалось, что подрядные организации помогут с подвозом стройматериалов на объекты восстановления в Мариуполе. Выделенная для этих целей спецтехника может ускорить процесс ремонтных работ.

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