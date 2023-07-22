В ДНР рассматривают возможность применения нескольких видов голосования для военных на выборах в сентябре

В данный момент региональный избирком прорабатывает этот вопрос Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике рассматривают возможность применения нескольких видов голосования для военнослужащих на предстоящих выборах в сентябре. Об этом сообщил ДАН председатель избирательной комиссии Республики Владимир Высоцкий.

Он отметил, что в данный момент избирком ДНР прорабатывает этот вопрос.

- Есть понимание, что для военнослужащих необходимо предусмотреть дополнительный формат голосования, законодательно это регламентировано. Сейчас мы обсуждаем, будем ли использовать один или сразу несколько вариантов проведения процедуры голосования для военных, - заявил Высоцкий.

Уточняется, что речь идет о досрочном и выездном голосовании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике рассматривают возможность применения досрочного и выездного голосования на предстоящих выборах в сентябре. В Республике стремятся максимально обеспечить безопасность избирателей и членов избирательных комиссий.

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