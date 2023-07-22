За неделю от обстрелов ВСУ в ДНР погибли шесть человек, еще 23 - ранены

Жертвами украинских обстрелов становятся мирные люди Фото: Юлия АНДРИЕНКО

За прошедшую неделю жертвами обстрелов ВСУ на территории ДНР стали почти три десятка мирных жителей. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой.

Там уточнили, что более двадцати людей были ранены. Среди пострадавших есть дети.

- В период с 14 по 20 июля 2023 года ранения получили 23 гражданских лица, в том числе трое детей, - заявили в аппарате омбудсмена.

В это же время в Республике погибли шесть мирных жителей.

Всего, по данным правозащитной службы, с начала года в Донецкой Народной Республике погибли 220 мирных жителей, среди которых пятеро детей. Ранения получили 884 человека, в том числе 74 ребенка.

Напомним, ранее Дарья Морозова обратилась в ООН и ЮНИСЕФ по факту принудительной передачи Украиной детей-сирот из ДНР в Италию. Уполномоченный по правам человека в ДНР настаивает на тщательном расследовании этого инцидента.

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