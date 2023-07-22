В городе Кировское в ДНР отремонтировали водовод, питающий более 200 жилых объектов

Ремонтные работы не повлияли на график подачи воды населению Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В городе Кировское в ДНР специалисты устранили порыв на центральном водоводе по улице Асфальтной. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

Там уточнили, что данный водовод питает более 200 жилых объектов населенного пункта.

- Аварийная бригада в составе 5 специалистов за сутки выполнила полный комплекс работ: от выявления утечки и устранению порыва до испытания отремонтированного участка и засыпки территории, - рассказали в ведомстве со ссылкой на предприятие «Вода Донбасса».

Сообщается также, что за неделю работники Кировского водоканала заменили 148 метров аварийных водопроводных сетей, устранили 18 заторов на канализационных сетях, прочистили 400 метров сетей водоотведения, а также очистили 20 канализационных колодцев и провели ревизию насосного оборудования. Все это позволит избежать аварийных ситуаций в будущем и обеспечить для жителей стабильную подачу воды.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты заменили 13 километров водопроводных труб в Торезе

Ремонтные работы были проведены на восьми объектах водоснабжения в городе (подробнее)