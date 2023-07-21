Украинские войска за день выпустили по Донецку более 50 снарядов калибра 155 мм и 23 ракеты из РСЗО

Под огнем противника оказались четыре района города и один из пригородных поселков Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедший день, 21 июля, Донецк и его окрестности 19 раз подверглись украинским обстрелам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что под огнем противника оказались четыре района города и один из пригородных поселков.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также поселка городского типа Старомихайловка укронацисты выпустили 56 снарядов калибром 155 мм и 23 ракеты из РСЗО, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что в Кировском районе под обстрелом была ранена женщина 1968 года рождения. В Петровском районе повреждены частные жилые дома по улицам Летчиков и Ромодановской, в Киевском - по улице Пятницкого. Тем временем в Куйбышевском районе пострадал многоквартирный дом по улице Словацкой, а в Кировском - по улице Бойченко.

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