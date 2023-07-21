Активисты помогли работникам коммунальных служб при наведении порядка в парке имени Щербакова в Донецке

В Донецке прошла экологическая акция. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке 20 июля состоялась экологическая акция. Сотрудники администрации Ворошиловского района совместно с активистами Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай» пришли на помощь коммунальщикам при наведении порядка на территории района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что участники акции убрали прибрежную зону возле парка культуры и отдыха имени Щербакова. Оттуда они вывезли две машины листвы, мусора и веток.

- Это очень хорошая и правильная инициатива. Мы с удовольствием будем принимать участие в подобных акциях, - заявила активист Анастасия.

Тем временем в Мариуполе начали приводить в порядок придомовые территории. Коммунальщики покосили траву и расчистили дворы многоквартирных домов от бытового мусора. Кроме того, в городе комплексно благоустраивают городские территории. Только за одну неделю работники предприятия «Зеленстрой» провели покос травы на площади свыше 23 гектаров и собрали с территории в 988 гектаров бытовой и строительный мусор.

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