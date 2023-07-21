Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился со школьниками из Мариуполя на «петербургских каникулах»

Некоторые ребята уже не первый раз посещают северную столицу России. Фото: ТГ/Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился со школьниками из Мариуполя, которые отдыхают в третьей смене «петербургских каникул». Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.
Он отметил, что некоторые ребята уже не первый раз посещают северную столицу России.
- Значит - правильно выстроили работу, и детям в Петербурге нравится, - подчеркнул Беглов.
Губернатор рассказал детям, что в Петербурге в школьных лабораториях учащиеся могут попробовать себя в самых разных профессиях, а с этого года часть выпускников вместе с аттестатом получат также свидетельство лаборанта.
- Такую практику поможем внедрить и в Мариуполе, где строим и восстанавливаем школы по петербургским стандартам, - заявил он.
Губернатор предложил ребятам проводить совместные онлайн-уроки по истории, географии и литературе. Мариупольцы эту идею поддержали и выступили с ответной инициативой высадить аллею Дружбы в лагере «Дружных», где отдыхают сейчас.
- Обязательно высадим ее, - пообещал Александр Беглов.
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