В Мариуполе приступят к строительству приюта для бездомных животных

В городе появится центр для содержания бездомных животных. Фото: ТГ/Моргун

В городе Мариуполь в скором времени приступят к строительству приюта для бездомных животных. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун по итогам совещания с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений городской администрации.

Он отметил, что на совещании были рассмотрены вопросы, которые власти держат на усиленном контроле. Среди них - организация приюта для бездомных животных.

- Уже подготовлен проект, согласовываем границы земельного участка и приступаем к активной фазе строительства, - заявил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе будут следить за численностью бродячих животных на улицах. В Ильичевском районе появится центр для их содержания. Накануне эту территорию полностью разминировали и очистили от строительного мусора. Теперь здесь обновят вольеры и восстановят административный комплекс. В этом городу поможет на правах побратима Санкт-Петербург.

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