Почти 70 оконных блоков с тройными стеклопакетами доставили для восстановления школы искусств в Мариуполь

Гуманитарный груз прибыл в город из Тульской области. Фото: ТГ/Моргун

Для школы искусств №3 в Мариуполе доставили 67 современных оконных блоков с трехслойными стеклопакетами. Они помогут закрыть тепловой контур здания и наладить здесь комфортный учебный процесс этой зимой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что гуманитарный груз прибыл из Тульской области.

- Искренне благодарю Героя России, Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и Председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева за оперативный отклик на нашу просьбу помочь школе, а также за скорость и неизменно высокое качество работ тульских строителей на всех восстанавливаемых ими объектах, - заявил Моргун.

Градоначальник также поблагодарил тех, кто доставил гуманитарный груз в Мариуполь, и волонтеров «Молодой Гвардии Единой России», которые организовали выгрузку стеклопакетов в школе искусств.

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