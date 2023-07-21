Пенсии по российским нормам уже назначены для более 150 тысяч жителей ДНР

Российская пенсия в регионе насчитывается с 1 марта 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсии по российским нормам были назначены для более 150 тысяч человек в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Там напомнили, что с 1 марта 2023 года в Донецкой Народной Республике началась работа по пересмотру пенсий согласно российскому законодательству.

- За это время более 150 тысяч пенсионеров региона уже прошли данную процедуру, - рассказали в ведомстве.

В Социальном фонде также отметили, что процедура пересмотра пенсий в новых регионах продолжается. Она проходит с учетом сведений, которые имеются в электронной базе получателей, на основе материалов бумажных пенсионных дел и дополнительно предоставленных гражданами документов о рабочем стаже и заработке.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР за пересмотром пенсии по российским нормам обратились более 168 тысяч человек. Власти намерены ускорить этот процесс.

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