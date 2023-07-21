В Мариуполе планируют создать Республиканский дом народного творчества

Старшее поколение горожан - очень активные люди, и многие обладают различными талантами (архивное фото)
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Мариуполе планируют создать местный филиал проекта Единой России «Активное долголетие» или Республиканский дом народного творчества. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун, который встретился с и.о. министра культуры ДНР Михаилом Желтяковым после его личного приема в городе.
Как пояснил градоначальник, в таком доме творчества смогут собираться представители старшего поколения, чтобы реализовывать свои таланты.
- Старшее поколение горожан - очень активные люди, многие безусловно обладают различными талантами. В таком филиале они смогут собираться и радовать своими творческими способностями других мариупольцев, - отметил Моргун.
Сообщается, что в ходе встречи с министром обсуждался также вопрос восстановления школ искусств и ДК и их оснащение.
- Рассказал Министру о том, что в этом направлении уже сделано нашими регионами-шефами, и какие работы планируется выполнить в ближайшем будущем. В свою очередь, Михаил Васильевич сообщил, что по линии министерства культуры идет программа оснащения школ искусств всем необходимым для полноценной работы, - заявил Моргун.
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