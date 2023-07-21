Активисты МГЕР продолжают волонтерскую миссию в Мариуполе

Один волонтерский отряд сменяет другой, и социально важная работа не прекращается ни на день. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе с волонтерской миссией находятся активисты «Молодой Гвардии Единой России». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который встретился с председателем организации Антоном Демидовым, руководителем местного отделения МГЕР Никитой Аверкиным и волонтерами.

Градоначальник поблагодарил молодогвардейцев за то, что с первых дней освобождения Мариуполя они принимают непосредственное участие в восстановлении города.

- Волонтеры МГЕР помогают медперсоналу в больницах, вовлекаются в адресную доставку гуманитарных грузов, оказывают содействие маломобильным горожанам в оформлении паспортов граждан РФ, участвуют в оздоровлении и организации содержательного досуга юных мариупольцев - всего не перечислить. Один волонтерский отряд сменяет другой, и эта социально важная работа не прекращается ни на день, - рассказал Моргун.

По словам мэра, в данное время активисты участвуют в благоустройстве городских территорий и параллельно готовятся к восстановлению здания бывшей библиотеки имени Короленко.

- Со временем здесь разместим их штаб, - пообещал градоначальник.

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