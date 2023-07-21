Мэр Кулемзин: В результате обстрела ВСУ в двух районах Донецка повреждены жилые дома

В результате обстрела ВСУ в двух районах Донецка повреждены жилые дома (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны вооруженных формировании Украины в Куйбышевском и Киевском районах Донецка повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района в многоквартирном доме по улице Словацкой повреждены отмостка и остекление. При обстреле Киевского района в частном секторе по улице Пятницкого пострадали кровля и фасад дома, разрушена хозяйственная постройка, - написал мэр города в телеграм-канале.

Напомним, что вооруженные формирования Украины примерно в 13:20 выпустили по столице ДНР десять ракет из РЗСО. Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Петровский районы.

Кроме того, ранее мэр Донецка сообщил, что ВСУ за 12 часов выпустили по столице ДНР 59 снарядов из натовской артиллерии и десять ракет из реактивной системы залпового огня. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы.

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