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НовостиПолитика21 июля 2023 12:02

За сутки российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Украинская сторона потеряла до 185 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом в пятницу 21 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки ДНР, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 185 человек личного состава, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дылеевка, Белая Гора и Александро-Шультино была поражена живая сила и техника противника. Также в районах населенных пунктов Разлив и Выемка уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

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