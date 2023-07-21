За сутки российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом в пятницу 21 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки ДНР, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 185 человек личного состава, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дылеевка, Белая Гора и Александро-Шультино была поражена живая сила и техника противника. Также в районах населенных пунктов Разлив и Выемка уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

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